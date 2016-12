Se llama Agostina Lecuima y es el nuevo “producto” de esta fábrica de jugadoras fenomenales que tiene el vóley de Trebolense.

Agostina es categoría Sub 12 y Sub 13 del “Cele” y fue elegida por la AVOS como “Promesa del año 2016” en la fiesta de la Asociación de Voley del Centro Oeste Santafesino.

Agos nació el 14 de julio de 2004, ama el vóley y juega de punta o central.

En la temporada 2016 jugó en las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 15, logrando el título en Sub 12 de manera invicta y el sub campeonato en Sub 15.

Le dijo a este medio: “Me sorprendió el premio y me puso muy contenta. Se lo dedico a mi familia y a todos los que me apoyan. Para el año que viene quiero y espero seguir progresando”.

Comentarios

comentarios