Trebolense pasó las 1000 temporadas vendidas

La temporada veraniega de Trebolense ya es todo un éxito.

Antes de fin de año, ya se vendieron más de 1000 temporadas. El complejo de piletas se llena de gente de todas las edades que elige el club para pasarla muy bien.

La propuesta refrescante hace que los niños, los jóvenes y los adultos usen al club como la gran opción de la temporada estival.

Obviamente que aún hay temporadas a la venta en la institución y se pueden tramitar en la Secretaría en horario de atención al público.

Certificados

Están disponibles los certificados en la Secretaria de la Institución. El Derecho a la pileta, por temporada es de $ 260 para los mayores y $ 160 para los menores.

Este precio ya incluye el costo del certificado.

Quienes van a la Colonia, a la Escuela Recreativa y al Jardín Maternal, tienen la pileta totalmente sin costo.

No socios

Local: Por día: $ 150

Foráneo: Por día: $ 100

No socios: Por semana: $ 300

No socios: Por 2 semanas: $ 500

No socios: Por mes: $ 1000

