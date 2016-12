Conocé más sobre el Dengue y se parte de la prevención

La campaña para prevenir la proliferación del Dengue y la transmisión de su enfermedad continúa llevándose a cabo en toda la ciudad.

Es importante recordar las medidas de concientización y prevención, ya que es necesaria la colaboración de la ciudadanía en general.

El Aedes Aegyptis se ha instalado en el país sobre todo en las provincias del Litoral y aún más en Santa Fe siendo un problema serio.

Datos a tener en cuenta

¿Qué es el dengue?

Es una enfermedad causada por un virus y transmitida por un vector, el mosquito Aedes aegypti.

¿Cualquier mosquito que me pique me puede contagiar la enfermedad?

No, sólo los Aedes aegypti que estén infectados. Si el mosquito no picó a nadie enfermo, no posee el virus en su interior, por lo que no reviste peligro. La vida del mosquito es de cuatro a cinco semanas, en las cuales mantiene el dengue en su cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas?

Los principales son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, puntadas detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, fatiga y decaimiento, náuseas y vómitos, y pequeñas manchas en la piel. En su variante más grave, genera hemorragias internas.

¿Cuánto tiempo de incubación tiene la enfermedad en una persona?

El período en el que la persona debe evitar ser picada para que el mosquito adquiera el virus es de cuatro a cinco días.

¿El dengue puede transmitirse de persona a persona?

No, sólo se transmite mediante la picadura de un mosquito infectado. Cuando un Aedes aegypti pica a un paciente con dengue, “chupa” de su sangre el virus y lo almacena en sus glándulas salivales. Entonces, cuando más tarde pica a una persona sana, como utiliza su saliva para evitar que la sangre que ingiere se coagule, le transmite la enfermedad.

¿Qué medidas hay que adoptar para evitar que se críe el mosquito?

Vaciar los recipientes de cualquier tipo en los que pueda acumularse agua (incluso una tapita de gaseosa o un charco en el jardín) y lavar periódicamente los bebederos de los animales.

¿En el agua limpia también puede reproducirse el mosquito?

Sí, es por eso que se insiste tanto con las tareas de limpieza de recipientes y descacharrado.

¿Cómo puedo protegerme de las picaduras?

Usando repelente cada tres horas. Si se cuenta con los productos más concentrados (como los de frasco verde), este período se extiende a las cinco o seis horas. Hay que aplicarlo sobre la piel y la ropa.

¿Qué hago ante los primeros síntomas de la enfermedad?

Concurrir al médico, quien será el encargado de descartar o confirmar la enfermedad.

