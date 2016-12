ASENTAMIENTOS: De Lorenzi propondría soluciones habitacionales transitorias

Carlos De Lorenzi, edil del Frente Progresista Cívico y Social, dialogó con este medio sobre la problemática de los asentamientos y la óptica de la oposición.

De Lorenzi dijo: “Somos conscientes de lo que hay. Nos acercamos a los vecinos que están en los asentamientos. Aclaramos posiciones con el Municipio”.

El ex Presidente del Concejo manifestó: “Esto viene creciendo desde hace mucho. Vemos lo que es la legalidad y la ordenanza fija que no se puede lotear al oeste de Ruta 13. Habrá que hilvanar estrategias. Hay 40 familias en esta situación”.

ETD: Hay soluciones desde la oposición?

“A título personal, lo que sea terreno o vivienda hay que pagarlo. No le podemos entregar terrenos o viviendas a gente que no lo pagaría porque no sería justo para la gente que está en el RUIP. Para los asentamientos habría que crear algún tipo de situaciones habitacionales transitorias o hacer un otorgamiento de terrenos pero que se paguen de algún modo u otro”.

